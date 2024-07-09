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«Я думал, что закончил с этим семь лет назад»: Хью Джекман — о возвращении к роли Росомахи

«Я думал, что закончил с этим семь лет назад»: Хью Джекман — о возвращении к роли Росомахи
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Шон Леви, Райан Рейнольдс и Хью Джекман поучаствовали в рекламной кампании фильма «Дэдпул 3» в Шанхае. Во время выступления Джекман порассуждал про образ Росомахи и свою карьеру, связанную с этим героем.

Актёр отметил, что «Дэдпул 3» превзошёл всё, что он делал для роли мутанта на протяжении всех 25 лет.

Я думал, что закончил с этим семь лет назад. Но как только нам пришла в голову эта идея, я понял, что это то, что хотели люди. То, что хотел Райан и хотел я. Я чувствую, что во многих отношениях фанаты Росомахи увидят его с более полной, непохожей стороны, чем вы видели раньше. Для меня это было захватывающе. Надеюсь, что так будет и для вас.

Джекман также похвалил Райана Рейнольдса и Шона Леви за то, что благодаря им картина и появилась и стала такой, какой в итоге её увидят зрители.

Фильм, рассказывающий про безумный дуэт в лице Росомахи и Дэдпула, выйдет в мировой прокат 26 июля.

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