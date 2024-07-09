В работу запущено продолжение фильма «Дьявол носит Prada»

По данным издания Deadline, в работе находится сиквел фильма «Дьявол носит Prada», в котором главные роли сыграли Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. Отмечается, что сценаристка оригинала Алин Брош Маккенна ведёт переговоры о возвращении к продолжению.

Никаких контрактов с актёрами пока не заключали. Возможно, Disney захочет собрать полностью новый каст или всё же пригласить оригинальных артистов. По слухам, Мерил Стрип и Эмили Блант всё же вернутся, но создатели ленты об этом пока не объявляли.

«Дьявол носит Prada» — комедийная драма режиссёра Дэвида Френкеля по одноимённой книге Лорен Вайсбергер, рассказывающая о девушке, попавшей на работу в один из наиболее влиятельных модных журналов. Лента получила тёплый приём как со стороны критиков, так и от зрителей.