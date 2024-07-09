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Саша Грей победила босса аддона Shadow of the Erdtree и громко ликовала

Саша Грей победила босса аддона Shadow of the Erdtree и громко ликовала
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Саша Грей, известная в прошлом как актриса фильмов для взрослых, уже давно ведёт собственный блог на YouTube и стримит видеоигры на Twitch. Девушка любит игры From Software, поэтому с удовольствием изучает их во время своих прямых трансляций.

Грей проходила Elden Ring, а значит, не могла пройти мимо дополнения Shadow of the Erdtree. Саша начала проходить DLC и столкнулась с первыми трудностями на боссе по имени Реллана. Девушка потратила много времени и сил, чтобы одолеть босса, и у неё получилось.

После победы можно услышать радостный вопль и много восторженных криков. После победы Грей ликовала и кричала, что у неё есть желание ломать всё вокруг и швырять в разные стороны.

Видео доступно на YouTube-канале Sasha Grey. Права на видео принадлежат Sasha Grey.

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