Режиссёр фильма «Грань будущего» всё ещё надеется снять продолжение

«Грань будущего» — фантастический боевик 2014 года, который тепло приняли, однако лента так и не получила продолжения. По словам режиссёра картины Дага Лаймана, он всё ещё надеется снять сиквел. Притом Том Круз, который сыграл главную роль, горит тем же желанием.

По словам Лаймана, недавно он пересмотрел ленту с Крузом. Картина осталась такой же отличной, как и много лет назад, отметил постановщик.

Мы до сих пор говорим об этом. Мы любим этот мир. Мы с Томом пересмотрели его два месяца назад, потому что я не видел его около десяти лет. Я подумал: «Вау, это действительно классный фильм».

Кинокомпания Warner Bros. работала над продолжением ленты, однако она так и не добралась до какого-либо этапа производства.