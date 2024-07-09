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В Госдуме не исключили блокировку WhatsApp в России

В Госдуме не исключили блокировку WhatsApp в России
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По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет, однако исключать такой исход тоже не стоит.

По словам Хинштейна, мессенджер неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство России.

Решения о блокировке мессенджера WhatsApp на территории России нет. Но я хочу напомнить, что WhatsApp, принадлежащий экстремистской компании, неоднократно нарушал и продолжает нарушать законодательство нашей страны — суды регулярно штрафуют компанию за неисполнение правил работы в РФ.

Парламентарий отметил, что если администрация данного мессенджера не изменит своей позиции, то «терпению государства наступит конец».

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