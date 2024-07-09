Николас Кейдж выбрал один фильм со своим участием, который стоит посмотреть каждому

Николас Кейдж — культовый актёр, снявшийся в большом количестве фильмов. В недавнем интервью The New Yorker артиста попросили посоветовать зрителям обязательные к просмотру фильмы со своим участием.

Кейдж не смог выбрать ленту, однако потом упомянул картину «Свинья» Майкла Сарноски. По его словам, каждый после просмотра фильма извлечёт что-то своё.

«Свинья» — это то, из чего, я думаю, люди могут что-то извлечь, потому что трагедия рано или поздно постигнет всех нас. От этого не уйти. Вопрос только в том когда. Для меня это тот фильм, который похож на народную песню.

Свои последние фильмы Кейдж назвал более личными. Сейчас у актёра такой период, когда ему в разы интереснее сниматься в кино и постоянно работать.