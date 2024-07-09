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В России начались съёмки фантастического сериала «Академия Дружбы»

В России начались съёмки фантастического сериала «Академия Дружбы»
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По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовал съёмочный процесс фантастического сериала «Академия Дружбы». За его производство отвечала компания С.Д.Л.Н. при поддержке ИРИ.

Сюжет расскажет о том, как популярные актёры телесериала оказываются в 2084 году, где их принимают за настоящих супергероев. Миром правит ИИ, все взрослые исчезли, и дети будущего – ровесники героев — нуждаются в помощи. У юных звёзд есть всего 48 часов, чтобы пройти множество испытаний, разгадать тайны, помочь детям и вернуться в своё время.

Фото со съёмок сериала

Фото: ИРИ

Фото: ИРИ

Фото: ИРИ

Фото: ИРИ

Фото: ИРИ

В шоу снимаются Игнат Подобед, Влад Фельдман, Катя Капкина, Иван Шевченко, Даяна Гудз, а также фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. Режиссёром выступает Александр Соловьёв.

Даты выхода сериала ещё нет.

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