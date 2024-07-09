Фильм «Байкеры» с Остином Батлером и Томом Харди вышел в онлайне

Ранее журналисты сообщали, что фильм «Байкеры» с Остином Батлером и Томом Харди выйдет в онлайне 9 июля. Так и случилось — лента доступна для просмотра на зарубежных цифровых площадках.

Картина посвящена вымышленному клубу байкеров, который со временем разрастается и превращается в опасную банду. Вместе с Харди и Батлером в ленте сыграли Джоди Комер, Майкл Шеннон, Бойд Холбрук, Дэймон Херриман, Тоби Уоллес, Эмори Коэн и Норман Ридус.

Кресло режиссёра картины занял Джефф Николс («Огнестрельные истории», «В сияющем городе»). Продюсерами фильма выступили Сара Грин, Арнон Милчен и Брайан Кавана-Джонс.

Премьера «Байкеров» в мировом прокате состоялась 21 июня. Картина получила тёплые отзывы от зрителей и критиков.