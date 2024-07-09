Актёр Дэнни Трехо назвал свою любимую видеоигру

Американский актёр Дэнни Трехо опубликовал новую фотографию в соцсетях. На ней звезда «Мачете убивает» держит в руках портативную консоль Nintendo Switch с запущенной игрой Animal Crossing: New Horizons.

Как признался Трехо, это его самая любимая игра, в которой он проводит много времени. Артист не стал вдаваться в подробности своих приключений в симуляторе жизни, отметив лишь, что таким образом он празднует Национальный день видеоигр.

Какая ваша любимая видеоигра? Моя — Animal Crossing: New Horizons.

Фотография Дэнни Трехо с Nintendo Switch Фото: Соцсети Дэнни Трехо

Судя по всему, Дэнни Трехо полюбил Nintendo Switch и игры на ней благодаря портативности устройства. 80-летний актёр всё ещё пользуется большой популярностью в своём ремесле и продолжает сниматься в фильмах, сериалах, а также озвучивает мультфильмы.