Стартовали съёмки комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовали съёмки комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях.

Сюжет строится вокруг Славика, сочинского бездельника и дамского угодника, который жил, не задумываясь о завтрашнем дне. Но судьба решила сыграть с ним злую шутку – он узнаёт о страшном диагнозе. Единственной надеждой на спасение становится внезапно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров.

Фото: Кинокомпания ТЕМП

Фото: Кинокомпания ТЕМП

Фото: Кинокомпания ТЕМП

Режиссёром картины выступает Марк Горобец. Также в актёрском составе проекта задействованы Алёна Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол, Эвклид Кюдзидис, Татьяна Догилева, Карина Захарова, Александрина Олексюк и другие.

Комедия «Братья» выйдет в прокат 19 декабря.