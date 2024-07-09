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Стартовали съёмки комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым

Стартовали съёмки комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым
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По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовали съёмки комедии «Братья» с Филиппом Киркоровым и Денисом Дороховым в главных ролях.

Сюжет строится вокруг Славика, сочинского бездельника и дамского угодника, который жил, не задумываясь о завтрашнем дне. Но судьба решила сыграть с ним злую шутку – он узнаёт о страшном диагнозе. Единственной надеждой на спасение становится внезапно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров.

Фото: Кинокомпания ТЕМП

Фото: Кинокомпания ТЕМП

Фото: Кинокомпания ТЕМП

Режиссёром картины выступает Марк Горобец. Также в актёрском составе проекта задействованы Алёна Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол, Эвклид Кюдзидис, Татьяна Догилева, Карина Захарова, Александрина Олексюк и другие.

Комедия «Братья» выйдет в прокат 19 декабря.

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