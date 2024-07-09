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Создатель «Пацанов» признался, что ему всё сложнее удивлять зрителей сериала

Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке дал небольшое интервью изданию Discussing Film к скорому завершению четвёртого сезона сериала. Как признался шоураннер, ему и команде сценаристов всё сложнее удивлять зрителей, пытаясь показать им что-то новое.

Крипке заявил, что в каждом сезоне он старается придумывать концепции и рассказывать что-то новое, но при этом опасается, что его идеи не понравятся зрителям.

Я чувствую невероятное давление, пытаясь дать зрителям что-то новое в каждом сезоне «Пацанов». Когда шоураннер знает, какое у него шоу, ему пора перестать его снимать. Сериалы должны удивлять и развиваться. Это всегда страшно, потому что каждый сезон ты гадаешь, сработают ли новые идеи. Шоу становятся скучными и застойными, когда они начинают следовать одному и тому же шаблону. Нужно продолжать стремиться к новому! Будучи сценаристами и актёрами, если мы этого не делаем, то что мы тогда делаем? Верно, мы просто гонимся за зарплатой.

Четвёртый сезон «Пацанов» завершится 18 июля, а уже осенью Amazon приступит к съёмкам финального сезона.