Elden Ring не покидает первое место в свежем чарте Steam

На прошлой неделе в лидерах чарта Steam оказалась Elden Ring. Оно и понятно, ведь в конце июня игра получила большое дополнение Shadow of the Erdtree. Прошла ровно неделя, а игра и не думает покидать лидерскую позицию в чарте.

Второе место в чарте занял портативный ПК Steam Deck, а Baldur's Gate 3 поднялась на третью позицию. Само дополнение Shadow of the Erdtree разместилось на четвёртой позиции, а на пятой — Chained Together. Также в чарт вошли Forza Horizon 4, Red Dead Redemption 2 и EA Sports FC 24.

Свежий чарт Steam за период с 2 по 9 июля