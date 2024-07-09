«Удручающие итоги»: сборы и главные итоги кинопроката России в первой половине 2024 года

Сборы российских кинотеатров по итогам первой половины 2024 года выросли и приблизились к результатам аналогичного периода допандемийного 2019-го. Но количество зрителей в кинотеатрах снижается — по итогам полугодия этого года их было почти в полтора раза меньше, чем пять лет назад. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Так, за первые шесть месяцев 2024 года кинотеатры собрали 26,1 млрд рублей. Это на 9% больше, чем за первую половину 2023-го, когда объём кинопроката составил 23,9 млрд рублей. При этом доходы полугодия лишь на 9% меньше суммы, которую собрали кинотеатры за аналогичный период допандемийного 2019-го, когда продажа билетов принесла 28,7 млрд руб. Лидерами первого полугодия стали «Холоп 2» (3,8 млрд рублей), «Бременские музыканты» (3 млрд рублей) и «Мастер и Маргарита» (2,3 млрд рублей).

При этом количество проданных билетов на сеансы снизилось в первой половине 2024-го на 3,6% в годовом выражении — до 73,1 млн. Для сравнения: в 2023-м в это же время было реализовано 75,8 млн билетов, а в 2019-м — 113,4 млн билетов.

В Ассоциации владельцев кинотеатров назвали результаты первого полугодия «удручающими». Главной причиной провала называют «катастрофическую нехватку качественного контента». В киносети «Каро» заявили, что первая половина года была «достаточно уверенной», однако лето не сможет конкурировать с первыми месяцами 2024 года из-за отсутствия крупных релизов.