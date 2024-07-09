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Из-за игры Hamster Kombat про хомяка в России выросли продажи перкуссионных массажёров

Из-за игры Hamster Kombat про хомяка в России выросли продажи перкуссионных массажёров
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Летом 2024 года в России резко вырос спрос на перкуссионные массажёры, которые начали использовать для игры в популярную криптоигру Hamster Kombat. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя маркетплейса Wildberries.

Так, рост на подобные товары в июне вырос на 179% по сравнению с маем. Подобные массажёры позволяют разминать мышцы, однако в описании к товарам продавцы упоминают, что устройства подходят для «быстрой прокачки в Hamster Kombat. Дело в том, что их можно использовать в том числе для нажатия на экран смартфона, тем самым быстро «тапать» по изображению хомяка без использования пальцев.

Hamster Kombat — приложение в «Телеграме», которое набрало популярность в июне 2024 года. В нём необходимо очень быстро нажимать на изображение хомяка, зарабатывая внутриигровую валюту, а также ежедневно собирать комбо-карточки и вычислять шифр.

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