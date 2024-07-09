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«Что они будут делать с моим телом, когда я умру?» Николас Кейдж в ужасе от развития ИИ

«Что они будут делать с моим телом, когда я умру?» Николас Кейдж в ужасе от развития ИИ
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Американский актёр Николас Кейдж дал большое интервью изданию The New Yorker, в котором рассказал о работе над мультсериалом про нуарного Человека-паука. Артист также прокомментировал современные методы захвата движений, которые предполагают сканирование лица и тела человека.

Кейдж опасается, что рано или поздно авторы фильмов и других произведений смогут полностью заменить актёра на его цифровой образ — в том числе после его смерти. Актёр в ужасе от того, как быстро развиваются технологии искусственного интеллекта.

После сканирования они должны посадить меня в компьютер, подобрать цвет моих глаз и что-то изменить — я не знаю. Они собираются украсть моё тело и сделать с ним всё, что захотят, с помощью цифрового искусственного интеллекта [ИИ]… Боже, надеюсь, что не ИИ. Я в ужасе от него. Я очень открыто говорил об этом… И мне интересно, где закончатся права творцов? Будут ли они заменены? Будут ли он трансмогрифицированы? Где будет биение сердца? Я имею в виду, что они будут делать с моим телом и лицом, когда я умру? Я не хочу, чтобы кто-нибудь что-нибудь с ними делал!

Ближайшим фильмом с Николасом Кейджем станет хоррор «Собиратель душ». Премьера ленты в России состоится 25 июля.

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