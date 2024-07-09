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Эксперимент по маркировке видеоигр в России запустят осенью

Эксперимент по маркировке видеоигр в России запустят осенью
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Эксперимент по добровольной маркировке видеоигр стартует уже осенью. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александра Михеева.

Так, в перечень чувствительного контента войдёт семь пунктов: сцены жестокости, сексуальный контент, сцены курения и алкоголя, сцены употребления наркотиков, сквернословие, а также эпизоды, связанные со страхом и покупками внутри игры.

Инициатива по добровольной маркировке видеоигр была запущена в рамках поручения президента России Владимира Путина о безопасности информации в интерактивных произведениях. Сейчас технологические решения по внедрению дескрипторов тестируются площадками VK Play и RuStore, игровыми компаниями Lesta Games, Astrum Entertainment и 1C Games.

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