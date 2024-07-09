Съёмки второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» от Netflix стартуют в сентябре

Как обратило внимание издание What's on Netflix, съёмки второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» стартуют уже в сентябре. Информация об этом появилась на сайте Гильдии режиссёров Канады — производство займёт около шести месяцев и должно завершиться до конца марта.

Первый сезон «Аватара» вышел на Netflix 22 февраля и стартовал даже лучше «Ван-Пис». Главные роли в сериале исполнили Дэниел Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие актёры.

«Аватар: Легенда об Аанге» рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война. Тем временем Netflix продлил шоу уже на третий сезон.