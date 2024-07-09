ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый трейлер фильма «Гладиатор 2» с Полом Мескалем и Педро Паскалем

Вышел первый трейлер фильма «Гладиатор 2» с Полом Мескалем и Педро Паскалем
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Paramount Pictures представила дебютный трейлер фильма «Гладиатор 2». Премьера сиквела одного из самых популярных исторических фильмов Голливуда состоится уже 15 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора.

Главные роли в фильме сыграли Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»). К своим ролям из первой ленты также вернулись Конни Нильсен (Луцилла) и Дерек Джейкоби (сенатор Гракх).

Новый постер «Гладиатора 2»

Paramount

Paramount

Материалы по теме
«Он стал таким сильным»: Педро Паскаль пожаловался на Пола Мескаля из «Гладиатора 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android