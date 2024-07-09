Боевик «Опустошение» с Томом Харди планируют выпустить в начале 2025 года

Анонсированный ещё несколько лет назад боевик «Опустошение» выйдет в кинотеатрах в первом квартале 2025 года — об этом рассказал актёр Джастин Корнуэлл, сыгравший в фильме одну из ролей.

Работа над «Опустошением» началась в 2021 году, но позже потребовались дополнительные съёмки — а из-за проблем с расписанием и забастовок в Голливуде их пришлось несколько раз откладывать.

Сюжет ленты повествует о детективе, который в попытках найти пропавшего сына политика распутывает целую преступную сеть. Фильм снял режиссёр Гарет Эванс (дилогия «Рейд», сериал «Банды Лондона»).

Главную роль в «Опустошении» исполнил Том Харди. Помимо него, в съёмках приняли участие Тимоти Олифант, Кселиа Мендес-Джонс, Форест Уитакер и другие.