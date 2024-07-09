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Представлен новый персонаж в Zenless Zone Zero — полицейский Сет Лоуэлл

Представлен новый персонаж в Zenless Zone Zero — полицейский Сет Лоуэлл
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Спустя всего пять дней после выхода Zenless Zone Zero разработчики анонсировали нового играбельного персонажа — Сета Лоуэлла из особой группы отдела угрозыска.

Согласно досье, будущий герой ZZZ — служитель закона из Службы безопасности Нью-Эриду. К этой же фракции принадлежит Чжу Юань, а это значит, что они с Сетом должны хорошо взаимодействовать в сражениях в ходе игры.

«Для начала притворюсь кем-то совершенно безобидным...»
«Ох… И как меня раскрыли?!»
«Ладно, придётся пустить в ход кулаки!»

Характеристики Сета пока не раскрываются: неизвестно, какой у него будет атрибут и какая специализация. Будущий герой, вероятно, станет доступен в Zenless Zone Zero в патче 1.1, который выйдет 15 августа 2024 года.

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