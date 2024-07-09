Представлен новый персонаж в Zenless Zone Zero — полицейский Сет Лоуэлл

Спустя всего пять дней после выхода Zenless Zone Zero разработчики анонсировали нового играбельного персонажа — Сета Лоуэлла из особой группы отдела угрозыска.

Согласно досье, будущий герой ZZZ — служитель закона из Службы безопасности Нью-Эриду. К этой же фракции принадлежит Чжу Юань, а это значит, что они с Сетом должны хорошо взаимодействовать в сражениях в ходе игры.

«Для начала притворюсь кем-то совершенно безобидным...»

«Ох… И как меня раскрыли?!»

«Ладно, придётся пустить в ход кулаки!»

Характеристики Сета пока не раскрываются: неизвестно, какой у него будет атрибут и какая специализация. Будущий герой, вероятно, станет доступен в Zenless Zone Zero в патче 1.1, который выйдет 15 августа 2024 года.