BetBoom Team выпустил ролик к Riyadh Masters 2024 в стиле опенинга «Магической битвы»

Российский киберспортивный клуб BetBoom Team подготовил специальное видео к началу группового этапа топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

За основу авторы взяли открывающую композицию из аниме «Магическая битва», переделав слова под тематику чемпионата в столице Саудовской Аравии.

Видео доступно на YouTube-канале BB TEAM DOTA 2. Права на видео принадлежат BetBoom Team.

Групповая стадия Riyadh Masters 2024 по Dota 2 начинается завтра, 10 июля. 16 команд, среди которых русскоязычные BetBoom Team, Team Spirit и Entity, разделены на две подгруппы и сыграют по системе «каждый с каждым». По итогу восемь лучших коллективов пройдут в верхнюю сетку плей-офф, а ещё четыре — в нижнюю.