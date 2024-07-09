ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BetBoom Team выпустил ролик к Riyadh Masters 2024 в стиле опенинга «Магической битвы»

BetBoom Team выпустил ролик к Riyadh Masters 2024 в стиле опенинга «Магической битвы»
Комментарии

Российский киберспортивный клуб BetBoom Team подготовил специальное видео к началу группового этапа топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

За основу авторы взяли открывающую композицию из аниме «Магическая битва», переделав слова под тематику чемпионата в столице Саудовской Аравии.

Видео доступно на YouTube-канале BB TEAM DOTA 2. Права на видео принадлежат BetBoom Team.

Групповая стадия Riyadh Masters 2024 по Dota 2 начинается завтра, 10 июля. 16 команд, среди которых русскоязычные BetBoom Team, Team Spirit и Entity, разделены на две подгруппы и сыграют по системе «каждый с каждым». По итогу восемь лучших коллективов пройдут в верхнюю сетку плей-офф, а ещё четыре — в нижнюю.

Материалы по теме
Spirit с GG, BetBoom с Tundra — известны группы второго этапа Riyadh Masters 2024 по Доте
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android