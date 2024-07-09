«Сейчас для меня есть четыре фаворита»: EZH1K — о плей-офф Esports World Cup по MLBB

Комментатор Владимир EZH1K Георгиевский в преддверии решающих матчей турнира по Mobile Legends в рамках Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде рассказал «Чемпионату», чего ожидает от плей-офф.

Сейчас для меня есть четыре фаворита — Liquid ECHO, Falcons AP.Bren, Fire Flux Esports и Selangor Red Giants. Благодаря достаточно необычной сетке мы точно увидим только одну команду из Филиппин в гранд-финале, что уже может удивить многих. Но кто бы из этих команд ни вышел в гранд-финал, он будет реальной проблемой для другой команды.

Плей-офф турнира по MLBB на Esports World Cup 2024 пройдёт с 10 по 14 июля, восемь команд разыграют призовой фонд в $ 3 млн. В рамках второй недели EWC также станет известен чемпион по Free Fire.