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Xiaomi откроет завод, который работает без людей — он выпускает 1 смартфон в секунду

Xiaomi откроет завод, который работает без людей — он выпускает 1 смартфон в секунду
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Производитель техники Xiaomi открыл завод по производству смартфонов нового поколения, который функционирует без какого-либо участия человека — об этом рассказал гендиректор компании Лэй Цзюнь.

«Умный завод» скоро заработает в Пекине и по задумке будет работать 24 часа в сутки. Машины будут взаимодействовать друг с другом, сами убирать пыль и проверять качество продукции. Планируется, что завод сможет выпускать по смартфону раз в секунду — 86,4 тысячи в сутки.

Видео доступно на YouTube-канале Xiaomi. Права на видео принадлежат Xiaomi.

На этот проект Xiaomi потратила 2,4 млрд юаней (примерно 28,75 млрд рублей). Однако в компании отмечают, что открытие «умного завода» в Пекине — лишь первый подобный шаг, и в дальнейшем это направление будет только расширяться.

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