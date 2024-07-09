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Футбольный аниме-фильм «Блю Лок: Эпизод с Наги» покажут в российских кинотеатрах в августе

Полнометражный спин-офф популярного футбольного аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги» официально выйдет в российских кинотеатрах. Об этом сообщает компания DEEP.

Также был опубликован короткий тизер фильма. Дубляжом на русский занималась студия озвучки Flarrow Films.

Видео доступно в группе «РуАниме I DEEP» ВКонтакте. Права на видео принадлежат DEEP.

Сюжет «Блю Лок» рассказывает о тайном лагере для талантливых футболистов. Он создан для того, чтобы отобрать лучшего нападающего для сборной Японии перед чемпионатом мира — главному героя приходится пройти множество жёстких испытаний и разрушать чужие судьбы, чтобы достичь цели.

Ранее компания объявила о релизе в России основного сериала «Синяя тюрьма: Блю Лок» — первый сезон выйдет на «Кинопоиске» 19 июля.