Вестерн «Горизонты» Кевина Костнера выйдет в онлайне 16 июля

Кинокомпания Warner Bros. раскрыла дату выхода фильма «Горизонты: Часть 1» Кевина Костнера в цифровых сервисах. Ленту можно будет посмотреть в онлайне 16 июля — спустя три недели после премьеры в кинотеатрах. За два уикенда «Горизонты» заработали в кино всего лишь $ 22 млн, провалившись в прокате. Учитывая бюджет картины в $ 100 млн, вестерн всё ещё может отбить затраты в онлайн-кинотеатрах и на ТВ.

«Горизонты» рассказывают эпичную историю о последствиях Гражданской войны в США в середине XIX века и расширении страны в сторону Дикого Запада. Картина во многом посвящена противостоянию американского правительства и коренного населения Америки — индейцев. Впоследствии Кевин Костнер планирует снять ещё две части франшизы, а второй фильм выйдет 15 августа в том числе в России.

Главную роль в обеих картинах исполнил Кевин Костнер («Танцующий с волками») — он же впервые за 20 лет выступил и режиссёром вестерна. В лентах также снялись Сэм Уортингтон («Аватар»), Сиенна Миллер («Снайпер») и Майкл Рукер («Настоящий детектив»).