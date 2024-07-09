Появился первый постер драмы «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью

Кинокомпания A24 представила дебютный постер романтического фильма «Время жить» с Эндрю Гарфилдом («По соображениям совести») и Флоренс Пью («Оппенгеймер»). На нём изображены главные герои будущей ленты с подзаголовком «Важна каждая секунда». Премьера фильма в России состоится уже 17 октября.
Постер «Время жить»
Фото: A24
«Время жить» — новая картина режиссёра Джона Краули, постановщика «Бруклина» и «Щегла». Ленту описывают как произведение с нелинейным сюжетом, главными героями которого выступят многообещающий шеф-повар и недавно разведённая женщина. Между ними вспыхнут отношения, которые станут настоящим испытанием для обоих персонажей.
Съёмки «Время жить» прошли весной 2023 года в Лондоне. Исполнительным продюсером ленты выступил Бенедикт Камбербэтч вместе со своей компанией SunnyMarch.