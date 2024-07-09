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«Росомахой может быть только он»: Райан Рейнольдс — о таланте Хью Джекмана

«Росомахой может быть только он»: Райан Рейнольдс — о таланте Хью Джекмана
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Во время фан-мероприятия, посвящённого фильму «Дэдпул и Росомаха», исполнитель главной роли и продюсер ленты Райан Рейнольдс объяснил, почему второго персонажа вот уже 20 лет неизменно играет Хью Джекман.

Актёр уверен, что никто другой не сможет так вжиться в роль.

Росомахой может быть только он. Причина в том, что никто, кроме него, не сможет этого сделать.

Мировая премьера супергеройского фильма «Дэдпул 3» состоится 26 июля — аналитики считают, что лента сможет заработать за первые выходные от $ 160 млн до $ 165 млн только в США.

Официального проката в России не будет, но отечественные кинотеатры планируют провести первые сеансы по параллельному импорту уже 29 июля. Однако ситуация ещё может измениться, как было в случае с мультфильмом «Гадкий я 4».

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