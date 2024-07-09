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Закон о запрете пропаганды наркотиков в кино и литературе могут принять уже 10 июля

Закон о запрете пропаганды наркотиков в кино и литературе могут принять уже 10 июля
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Завтра, 10 июля Государственная Дума РФ может принять во втором и третьем чтениях законопроект о запрете пропаганды наркотиков, содержащий условия упоминания запрещённых веществ в искусстве.

В доработанной версии проекта отмечается, что под запрет не попадут произведения, где наркотики «составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла» — но такие книги, фильмы и сериалы должны получить маркировку.

При этом в произведениях не должно быть информации о привлекательности наркотических средств и сведений о способах их изготовления. Авторы не должны оправдывать наркотики или представлять их как часть общепринятых норм поведения.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июня 2025 года.

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