Появились постеры с главными героями фильма «Гладиатор 2»

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Вслед за дебютным трейлером «Гладиатора 2» авторы исторического фильма представили постеры, посвящённые основным персонажам ленты.

Всего опубликовано шесть изображений. Помимо главного героя Луция в исполнении Пола Мескаля, личные постеры получили Педро Паскаль, сыгравший полководца Марка Акация, Джо Куинн и Фред Хехингер (братья-императоры), Дензел Вашингтон (торговец) и Конни Нильсен (Луцилла, мать Луция).

Постер Луция (Пол Мескал) в «Гладиаторе 2»

Фото: Paramount Pictures

Постер Марка Акация (Педро Паскаль) в «Гладиаторе 2»

Фото: Paramount Pictures

Постер Макрина (Дензел Вашингтон) в «Гладиаторе 2»

Фото: Paramount Pictures

Постер императора Каракаллы (Джозеф Куинн) в «Гладиаторе 2»

Фото: Paramount Pictures

Постер императора Геты (Фред Хехингер) в «Гладиаторе 2»

Фото: Paramount Pictures

Постер Луциллы (Конни Нильсен) в «Гладиаторе 2»

Фото: Paramount Pictures

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября 2024 года.