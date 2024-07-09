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Вышел трейлер фэнтезийного сериала «Бандиты во времени» со звездой «Друзей»

Вышел трейлер фэнтезийного сериала «Бандиты во времени» со звездой «Друзей»
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Apple представила первый трейлер комедийного фэнтези «Бандиты во времени». Две первых серии выйдут в онлайне 24 июля, всего запланировано десять эпизодов.

Шоу основано на одноимённом фильме 1981 года режиссёра Терри Гиллиама. По сюжету 11-летний мальчик обнаруживает в своём шкафу портал, позволяющий перемещаться во времени, и знакомится с бандой карликов, которые путешествуют между веками в поисках сокровищ.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Роль главаря банды исполнила Лиза Кудроу (Фиби из «Друзей», «Возвращение»). В съёмках также приняли участие Шарлин И («Немножко беременна»), Рэйчел Хаус («Следующий гол — победный») и Мэтт Кинг («Рок-н-рольщик», «Чернильное сердце»).

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