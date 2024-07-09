Новый ролик «Дэдпула и Росомахи» посвятили фанатам шоу «Холостяк»

Райан Рейнольдс и Хью Джекман записали новый проморолик к фильму «Дэдпул 3» со своим участием. Актёры попытались привлечь фанатов шоу «Холостяк», зазывая на сеансы любителей свиданий.

Звёзды ленты признали, что им как-то нужно обратить на себя внимание женщин «от 18 до 49 лет», хотя реализовать задуманное оказалось непросто.

Во второй части видео также можно увидеть несколько новых кадров из предстоящего фильма.

Видео доступно на YouTube-канале Entertainment Access. Права на видео принадлежат Marvel.

Мировая премьера супергеройского фильма «Дэдпул 3» состоится 26 июля, а в России первые сеансы намечены на 29 июля — правда, ленту будут показывать неофициально, поэтому есть вероятность, что премьеру перенесут.