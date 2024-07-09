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Легендарный вестерн «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом получит ремейк

Легендарный вестерн «За пригоршню долларов» с Клинтом Иствудом получит ремейк
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В США планируют переснять культовый вестерн «За пригоршню долларов» — ремейком займутся ветераны индустрии из Голливуда и Италии.

Оригинальный фильм вышел в 1964 году. Успех проекта ознаменовал старт целого поколения итальянских вестернов. Кроме того, «За пригоршню долларов» — первый яркий фильм Клинта Иствуда, давший старт его большой карьере.

Подробностей о новой версии ленты пока нет: разве что есть неточная информация, что вестерн будет снят не на итальянском, а на английском языке. Процесс работы над ремейком находится на одной из ранних стадий.

Ранее появилась информация, что Министерство просвещения России предложило переснять ряд культовых советских фильмов, но позже в пресс-службе отметили, что появившийся список не имеет с идеей ничего общего.

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