«Головоломка 2» стала самым успешным мультфильмом Pixar за всю историю

Полнометражный мультфильм «Головоломка 2» заработал в кино уже $ 1,25 млрд за неполный месяц в прокате — этот результат позволил ленте побить рекорд «Суперсемейки 2» и стать самым кассовым фильмом в истории Pixar.

Теперь сиквел «Головоломки» вплотную приблизился к тройке самых успешных мультфильмов в мировом прокате. В этом списке пока лидирует «Холодное сердце 2» с результатом $ 1,45 млрд, далее идут «Братья Супер Марио в кино» ($ 1,36 млрд) и первая часть «Холодного сердца» ($ 1,27 млрд).

Сюжет мультфильма «Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Хандра и Стыд.