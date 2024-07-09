ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Головоломка 2» стала самым успешным мультфильмом Pixar за всю историю

«Головоломка 2» стала самым успешным мультфильмом Pixar за всю историю
Комментарии

Полнометражный мультфильм «Головоломка 2» заработал в кино уже $ 1,25 млрд за неполный месяц в прокате — этот результат позволил ленте побить рекорд «Суперсемейки 2» и стать самым кассовым фильмом в истории Pixar.

Теперь сиквел «Головоломки» вплотную приблизился к тройке самых успешных мультфильмов в мировом прокате. В этом списке пока лидирует «Холодное сердце 2» с результатом $ 1,45 млрд, далее идут «Братья Супер Марио в кино» ($ 1,36 млрд) и первая часть «Холодного сердца» ($ 1,27 млрд).

Сюжет мультфильма «Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Хандра и Стыд.

Материалы по теме
«Головоломка 2» вошла в пятёрку самых кассовых мультфильмов в истории
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android