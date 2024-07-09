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Вышел трейлер «Спасая Бикини Боттом» — нового мультфильма про Губку Боба от Netflix

Вышел трейлер «Спасая Бикини Боттом» — нового мультфильма про Губку Боба от Netflix
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Стриминговый сервис Netflix представил трейлер полнометражного мультфильма «Спасая Бикини Боттом: Сэнди Чикс» по известной франшизе «Губка Боб Квадратные штаны».

Сюжет расскажет, как родной город Губки Боба вытаскивают на сушу — главные герои отправляются в Техас, родной штат белки Сэнди, где знакомятся с её семьёй. Все вместе персонажи должны будут спасти Бикини Боттом, вернув его в океан.

Видео доступно на YouTube-канале онлайн-кинотеатра Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Официальный релиз «Спасая Бикини Боттом: Сэнди Чикс» состоится 2 августа на Netflix. При этом полную версию мультфильма успели слить в Сеть ещё в январе 2024 года, когда о проекте не было известно почти никаких подробностей.

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