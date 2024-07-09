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Когда выйдет мультфильм Шрек 5 — дата выхода, актёры, о чём будет сюжет

«Шрек 5» выйдет в июле 2026 года — спустя 25 лет с выхода первой части
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Кинокомпания Universal Pictures анонсировала «Шрека 5» — продолжение знаменитой серии мультфильмов о зелёном огре. Картина выйдет в мировых кинотеатрах 1 июля 2026 года, спустя 16 лет после релиза четвёртой части серии и 25 лет после старта франшизы.

К главным ролям вернутся Майк Майерс (Шрек), Эдди Мёрфи (Осёл) и Кэмерон Диас (Фиона). Сюжет ленты держится в тайне, однако он наверняка продолжит историю «Шрека навсегда» и «Кота в сапогах 2» — спин-оффа серии про знаменитого героя.

«Шрек» — одна из самых популярных франшиз студии Dreamworks, собравшая в общей сложности около $ 3 млрд в мировом прокате. Серия рассказывает о приключениях говорящего огра по имени Шрек, который живёт в мире вместе с Ослом и женой-принцессой Фионой, а также с персонажами из различных фольклорных сказок.

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