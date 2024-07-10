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В Dota 2 вышел третий акт ивента «Павшая корона» с новой сокровищницей Collector's Cache

В Dota 2 вышел третий акт ивента «Павшая корона» с новой сокровищницей Collector's Cache
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В ночь с 9 на 10 июля Valve выпустила третью часть ивента «Павшая корона» в Dota 2. Новый акт Crownfall добавил следующую сюжетную главу и серию испытаний.

В игре и на сайте Dota 2 стал доступен комикс «Дракон, который расскажет о новых приключениях Skywrath Mage и Vengeful Spirit — возлюбленные прибывают в Айсрек и отправляются на поиски Кестреля и его армии.

Игроки также могут начать исследование карты третьего акта: как и в прошлых частях, нужно будет одерживать победы на конкретных персонажах, чтобы продвигаться дальше по локации. В ходе ивента станут доступны новые диалоги и мини-игры, а за прохождение геймеры получат различные косметические награды.

Фото: Valve

Кроме того, Valve выпустила новую сокровищницу Collector's Cache: туда вошли 16 наборов, выбранных пользователями с помощью голосованиями.

Сундук можно получить за прохождение «Павшей короны» или купить в магазине.

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