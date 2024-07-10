В iPhone 16 будут улучшенные сканеры Face ID — СМИ

По данным издания DigiTimes, iPhone 16 ждёт изменения в дизайне модуля Face ID. Если верить информации, Apple планировала внедрить подэкранный сканер Face ID в этом году, однако партнеры компании не успели подготовить нужные датчики.

Причем какие именно будут внедрены изменения и приведут ли они к каким-то заметным улучшениям в работе биометрической системы безопасности, не уточняется. Ранние слухи указывали на то, что в моделях iPhone 16 Pro может быть установлена система распознавания лиц под экраном, но авторитетный источник отверг информацию.

Предполагается, что Apple будет использовать новые сенсоры, которые будут работать точнее и быстрее, чем в предыдущих моделях. По данным MacRumors, Apple регулярно вносит изменения во внутренние компоненты iPhone новых поколений, но это не всегда приводит к появлению новых функций.