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Третий сезон мультсериала «Люди Икс ’97» запущен в работу

Третий сезон мультсериала «Люди Икс ’97» запущен в работу
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По данным издания Deadline, создатели мультсериала «Люди Икс ’97» уже трудятся над третьим сезоном шоу ещё до выхода второго. Сценарий третьего сезона в процессе написания.

Новый мультсериал продолжает события оригинального проекта 1990-х и рассказывает о новых трудностях, с которыми столкнулась команда мутантов после смерти их лидера, Профессора Икс. Главой команды становится известный мутант Магнето.

Ранее стало известно, что мультсериал «Люди Икс '97» набрал рекордные просмотры в день премьеры на Disney+. Проект получил много положительных отзывов от критиков и обычных зрителей. Авторы, судя по продлению сразу на два сезона, планируют активно заниматься мультсериалом и развивать его, чтобы радовать своих фанатов.

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