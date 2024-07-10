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Четвёртый эпизод сериала «Дом дракона» стал самым просматриваемым во втором сезоне

Четвёртый эпизод сериала «Дом дракона» стал самым просматриваемым во втором сезоне
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По данным издания Variety, четвёртая серия сериала «Дом дракона» стала самой просматриваемой во втором сезоне. Эпизод набрал 8,1 млн зрителей.

По данным Warner Bros, премьерная серия «Дома дракона» сейчас приближается к 25 млн зрителей, а дополнительные просмотры во время праздников 4 июля привели к тому, что во втором сезоне прошла самая «сильная» неделя по вовлечённости аудитории.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

Сериал уже продлён на третий сезон.

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