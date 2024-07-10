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Раскрыто условие Кевина Файги для возвращения Хью Джекмана к роли Росомахи

Раскрыто условие Кевина Файги для возвращения Хью Джекмана к роли Росомахи
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Во время посещения Шанхая режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви рассказал, что у Кевина Файги, главы Marvel Studios, было одно условие для возвращения Хью Джекмана к роли Росомахи. Файги хотел, чтобы актёр наконец-то надел «что-то жёлтое».

Файги, конечно же, имел в виду каноничный образ Росомахи из комиксов — в своём жёлто-синем наряде, известном каждому фанату комиксов и героя. Условие Файги выполнено, поскольку в ленте мы точном увидим Джекмана в своём костюме. Более того, он даже наденет каноничную маску, но её пока не показывают в трейлерах.

Лента расскажет, как Дэдпулу выпадает шанс стать настоящим героем и спасти свою вселенную, а вместе с ней и киновселенную Marvel. Помогать ему будет Росомаха. К роли Дэдпула вернулся Райан Рейнольдс, а образ Росомахи воплотил Хью Джекман. Главную злодейку сыграла Эмма Коррин, известная по «Короне».

Премьера картины состоится 26 июля.

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