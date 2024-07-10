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Пол Мескал хотел бы повторить успех «Барбигеймера» с «Гладиатором 2» и фильмом «Злая»

Пол Мескал хотел бы повторить успех «Барбигеймера» с «Гладиатором 2» и фильмом «Злая»
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В этом году в один день выйдут сразу два фильма — «Гладиатор 2» и «Злая: Часть первая». Первая лента — продолжение культового «Гладиатора» Ридли Скотта, а вторая — музыкальный фэнтезийный фильм Universal Pictures.

В свежем интервью актёр Пол Мескал расскзал, что хотел бы повторить успех «Барбигеймера» — это интернет-феномен, связанный с одновременным выходом «Барби» и «Оппенгеймера».

Это было бы потрясающе, потому что я думаю, что фильмы не могут быть ещё более разными. Раньше это работало в таком контексте. Поэтому, скрестив пальцы, люди идут и смотрят оба фильма в первые выходные.
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