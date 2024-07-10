Брендан Глисон сыграет главного злодея в сериале про нуарного Человека-паука

По данным издания Variety, в сериале про нуарного Человека-паука с Николасом Кейджем в главной роли сыграет Брендан Глисон, известный по франшизе «Гарри Поттер» и фильму «Банши Инишерина».

СМИ сообщают, что Глисон исполнит роль главного злодея. Кого именно, не называют. Variety обратилось в Amazon за комментариями, но компания отказалась рассказывать про Глисона и его роль.

Согласно официальному анонсу, сериал расскажет историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден бороться со своей прошлой жизнью и криминалом в городе.

Сериал создаётся для онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video, однако дата выхода ещё неизвестна, поскольку сейчас идут подготовительные работы. Съёмки стартуют в сентябре.