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«В любом случае этот состав уже не спасти — грядут решаффлы»: Cloud Fox — о VP по Dota 2

Комментатор Виктор Cloud Fox Куличевский специально для «Чемпионата» подробно разобрал первую стадию топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2, а также поделился своими прогнозами на второй групповой этап ивента.

По итогам плей-ин соревнования кастер выделил две команды из группы A, которые проявили себя лучше всего:

Entity и Blacklist International – уверенные фавориты первой группы. Это те команды, которые, на мой взгляд, могут составить конкуренцию более сильным оппонентам в следующей стадии и поборются за топ-8.

Также Cloud Fox рассказал об участниках группы A, которые провалились на Riyadh Masters 2024:

Теперь затронем команды группы А, которые покинули турнир уже на первом этапе и разочаровали. Начнём с G2 x iG. По именам очень хороший состав. Одна из топовых китайских команд. Многие ожидали, что они выйдут лидерами группы и точно пройдут в следующий этап. Команда, которая постоянно принимает участие в топ-турнирах. И, очевидно, это не тот результат, который устраивает организации и игроков. Грустно. Невнятная игра и драфты, как и в целом у всего китайского региона на этом этапе. Virtus.pro – грусть, печаль и ужас, в особенности для нашего региона. Ребята не смогли показать должный уровень. Игры выглядели очень слабо. Это даже ожидалось с учётом их последних выступлений. В любом случае этот состав уже не спасти – грядут решаффлы.

Что касается группы B в плей-ин, здесь лучший результат показали HEROIC и PSG Quest:

HEROIC и PSG Quest – первые два места по итогам Play-In в группе Б. Команды, которые, на мой взгляд, хоть и показали себя хорошо, но всё равно не внушают уверенности к следующему этапу. HEROIC довольно нестабильны. Что касается PSG Quest, команда не может побеждать и не показывает хорошего перформанса на протяжении всего игрового года. Не выглядят как коллектив, который сможет одолеть топов.

Слабейшими в группе B оказались коллективы из Северной Америки и Китая:

nouns – сильнейшая команда Северной Америки на данный момент. Но, к сожалению или к счастью, Северная Америка считается слабейшей. Вот и показатель. Команда смогла добраться до стыковых матчей, а там отлетела от LGD и покинула турнир. Самая провальная команда турнира на данный момент – Azure Ray, 1-9 по картам. То, что продемонстрировали AR – это ужас. Порой странные драфты от LaNm, сами игроки… Грустно.

Наконец, комментатор поделился своими мыслями о раскладе сил во второй групповой стадии чемпионата в Эр-Рияде:

Группа A. Мои фавориты: Team Spirit, Team Falcons, Gaimin Gladiators, Aurora. Следом должны проходить Blacklist International и LGD Gaming. Покинут турнир из этой группы – HEROIC и OG. Группа Б. Фавориты: Xtreme Gaming, Tundra Esports, Entity. Team Liquid и BetBoom Team – кто-то из них заберёт четвёртый слот в верхнюю сетку. Следом через нижнюю сетку должны проходить PSG Quest. beastcoast и MOUZ – аутсайдеры данной группы, тёмные лошадки.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования, прямые трансляции которого можно посмотреть на Okko, 20 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.