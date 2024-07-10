«Будет большой анонс»: Джордж Мартин — о том, как он объявит о завершении «Ветров зимы»

«Ветра зимы» — шестая часть из цикла «Песнь льда и пламени». Джордж Мартин работает над ней уже более 12 лет. За продолжение он взялся сразу после выпуска «Танца с драконами» в 2011 году, однако так и не выпустил его.

Недавно писатель сообщил, как именно будет объявлено об окончании работы над «Ветрами зимы». По словам Мартина, в честь этого сделают большой анонс. Где именно он произойдёт и когда, писатель пока сказать не может.

Когда «Ветра зимы» будут закончены, в честь этого будет большой анонс. Где и когда — я не могу сказать.

Ранее Джордж Мартин сообщал, что «Ветра зимы» готовы примерно на 75%. На каком этапе написание романа сейчас, сказать трудно. Сам писатель давно не сообщал о том, на сколько он уже завершил произведение.