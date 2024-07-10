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Расписание игр Riyadh Masters 2024 на 10 июля (Рияд по Доте)

Расписание первого дня второй групповой стадии Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Сегодня, 10 июля, начинается вторая стадия топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2, который проходит в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup.

Во второй групповой стадии участники разбиты на две группы по восемь команд. Шесть лучших коллективов из каждой группы пройдут в плей-офф, а слабейшие ростеры покинут соревнование. Все матчи проходят в формате best-of-2.

Расписание матчей Riyadh Masters 2024 на среду, 10 июля:

  • 15:30. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — Team Spirit (Россия);
  • 15:30. Группа A, HEROIC (Южная Америка) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 15:30. Группа A, Blacklist Internationa (Филиппины) — OG (Европа);
  • 15:30. Группа A, Aurora (Таиланд) — LGD Gaming (Китай);
  • 18:15. Группа B, BetBoom Team (Россия) — beastcoast (Перу);
  • 18:15. Группа B, Entity (Европа) — PSG Quest (Ближний Восток);
  • 18:15. Группа B, WBG.XG (Китай) — Team Liquid (Швеция);
  • 18:15. Группа B, Tundra Esports (Европа) — MOUZ (Европа);
  • 21:00. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 21:00. Группа A, Team Spirit (Россия) — OG (Европа);
  • 21:00. Группа A, HEROIC (Южная Америка) — LGD Gaming (Китай);
  • 21:00. Группа A, Blacklist International (Филиппины) — Aurora (Таиланд).

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

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