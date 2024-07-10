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В Dota 2 появилась мини-игра в жанре файтинг

В Dota 2 появилась мини-игра в жанре файтинг
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Valve добавила в Dota 2 мини-игру в жанре файтинг, которая стала частью третьего акта ивента «Павшая корона».

На старте новых внутриигровых «катакомб» после получения базового жетона игроки могут найти локацию с персонажем Tusk. Ознакомившись с диалогом героев, пользователям открывается мини-игра в двух режимах — мультиплеер, где можно сражаться с друзьями, и режим истории, за который игроки могут получить награды ивента.

Для игры доступны 5 персонажей из «Доты»: Bristleback, Dawnbreaker, Marci, Tusk и Vengeful Spirit. Каждый герой обладает своими особыми навыками и комбинациями, которые можно посмотреть, нажав паузу. Управление осуществляется с помощью клавиш W, A, S, D, ALT и SPACE. Кроме этого, можно использовать контроллер.

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