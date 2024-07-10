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Сэм Рэйми снимет хоррор «Пришлите помощь» в духе «Мизери» и «Изгоя»

Сэм Рэйми снимет хоррор «Пришлите помощь» в духе «Мизери» и «Изгоя»
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По данным издания Deadline, Сэм Рэйми, известный по трилогии «Человек-паук» и «Зловещим мертвецам», снимет хоррор «Пришлите помощь» для кинокомпании 20th Century Studios.

Согласно источникам издания, фильм ещё не получил официального одобрения студии, но описывается как хоррор-триллер, действие которого разворачивается на острове. Сюжет будет чем-то похож на картину «Мизери» Роба Райнера и ленту «Изгой» Роберта Земекиса.

Фильм основан на оригинальном сценарии Дэмиана Шеннона и Марка Свифта («Спасатели Малибу»). Рэйми будет продюсировать картину вместе с Зейнаб Азизи в компании Raimi Productions.

Лента получит полноценный кинопрокат, однако, когда он стартует, пока сказать трудно. Нет информации и про актёрский состав.

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