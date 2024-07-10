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Бывший тренер BetBoom Team по CS2 присоединился к бразильской FURIA Esports

Бывший тренер BetBoom Team по CS2 присоединился к бразильской FURIA Esports
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Российский наставник по Counter-Strike 2 Вячеслав Innersh1ne Бритвин присоединился к бразильской команде FURIA Esports в качестве помощника тренера.

Последней командой Бритвина была российская BetBoom Team, в инактив которой он был переведён в феврале 2024 года. В новом коллективе специалист займёт позицию ассистента тренера. Эту роль он будет выполнять вместе с американцем Хантером Lucid Такером. Своё назначение россиянин прокомментировал следующим образом:

Присоединяюсь к FURIA в качестве ассистента тренера, очень рад работать с ребятами, в особенности — с Фолленом. С учётом общей мысли о том, что я (глобально) в будущем не вижу себя работающим с СНГ-составами, переход в бразильскую команду тоже выглядит логичным ходом и соответствует моей средне-долгосрочной карьерной траектории и целям.

Кроме этого, FURIA Esports сообщила, что бывший наставник команды Николас guerri Ногуэйра назначен на позицию руководителя киберспортивного направления в клубе, его помощник Сид sidde Маседо стал главным тренером состава по CS2, а новым игроком ростера оказался Фелипе skullz Медейрос, ранее выступавший за Team Liquid.

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