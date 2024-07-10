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Zenless Zone Zero заработала более $ 25 млн на смартфонах — с релиза не прошло и недели

Zenless Zone Zero заработала более $ 25 млн на смартфонах — с релиза не прошло и недели
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По данным аналитической компании AppMagic, игра Zenless Zone Zero заработала на мобильных платформах iOS и Android более $ 25 млн. Для этого экшену от создателей Genshin Impact понадобилось чуть меньше недели — игра вышла 4 июля. При этом данных о ранней выручке на ПК и PlayStation 5 пока нет.

При этом около 50% всей выручки приходится исключительно на Китай, где проекты студии HoyoVerse традиционно пользуются большой популярностью. На втором месте оказалась Япония с долей в 25%, замыкает тройку США — 8%.

Тем временем общее количество загрузок Zenless Zone Zero превысило 50 млн. Экшен стартовал несколько хуже сверхпопулярных Genshin Impact и Honkai: Star Rail, однако получает более высокие отзывы от критиков и обычных игроков.

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