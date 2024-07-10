«Практически прописался в Сочи»: актриса «Чебурашки 2» — про Сергея Гармаша

В интервью газете «Комсомольская правда» актриса Софья Зайка, сыгравшая продавщицу мороженого в «Чебурашке», рассказала, что вернётся к своей роли и во второй части проекта.

В интервью Зайка также немного рассказала о том, как продвигается работа над второй частью «Чебурашки». По её словам, Сергей Гармаш, играющий Гену, «практически прописался в Сочи» из-за большого объёма работы.

Сергей Леонидович Гармаш уже практически прописался в Сочи. Мы все там сейчас снимаемся. И в Сочи, и в Абхазии.

Премьера ленты состоится 1 января 2026 года. Режиссёром выступит Дмитрий Дьяченко, снявший первую картину.

Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом проката России. Сборы картины превысили 7 млрд рублей.